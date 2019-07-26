"Гаус" вошел в "черный список" воронежской прокуратуры из-за зарплат

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-26T15:21:38+03:00

Экс-директор "Гауса" до сих пор находится под стражей. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Бывший дилер "Фольксвагена" так и не расплатился с сотрудниками

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122 млн. рублей - такой была сумма задолженности по заработной плате в области в начале года. Данные привели в федеральной службы государственной статистики. Неплательщиками были девять воронежских организаций.

В итоге размер задолженности удалось снизить до 37,3 млн. руб. Как сообщают в прокуратуре Воронежской области, из девяти фирм осталось шесть, причем три признаны банкротами. Удалось ликвидировать крупные долги по зарплатам ОАО "Воронежтрубопроводстрой" (90 млн. руб.), а также Воронежского стеклотарного завода (26 млн. руб.).

Отметим, что среди организаций, которые остались должны своим сотрудникам - скандальный воронежский салон "Фольксвагена" - "Гаус". Организация должна крупные суммы не только работникам, но и клиентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU