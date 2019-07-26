2019-07-26T15:30:15+03:00
Происшествия

Очевидцы: в воронежской больнице во время операции умер подросток

Процедура была плановой
Ирина КАЗАНИНА
Поделиться:
К хирургическому корпусу ОДКБ №2 приехала полиция.К хирургическому корпусу ОДКБ №2 приехала полиция.Фото: Ирина КАЗАНИНА
Изменить размер текста:

Как сообщили «Комсомолке» пациенты воронежской областной детской больницы №2, расположенной на улице 45-ой Стрелковой дивизии, в пятницу, 26 июля, в стационаре умер 14-летний пациент.

- Это произошло неожиданно прямо на операционном столе, во время проведения плановой операции, - рассказали очевидцы. – Вся больница встревожена этим событием, врачи только и говорят о ЧП. Приехали полицейские, выясняют обстоятельства. В больницу сразу примчался папа мальчика. Он в шоковом состоянии, сидит рядом с корпусом прямо на тротуаре. Ужасное зрелище...

В пресс-службе полиции и СУ СК, однако, эту информацию официально подтвердить нам не смогли. «Комсомолка» также направила запрос в департамент здравоохранения Воронежской области и ждет комментарии медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионный вопрос спровоцировал поножовщину в Воронеже
В Воронежской области хозяйка дома заперла внутри воришку
Воронежские полицейские отыскали мальчишку, пропавшего в дождь
Известный воронежский фотограф покажет красавиц в жанре ню
В Воронежской области мать, бросившую трехлетнего сына умирать в огне, отправили на принудительное лечение
Воронежский каратист взял «бронзу» на Спартакиаде учащихся России
Подросток скончался в воронежской больнице из-за послеоперационных осложнений
Воронежские полицейские нашли тайник московской закладчицы
Пенсионер из Воронежа из-за рекламы по телевизору лишился 60 тысяч рублей
Мальчик, который умер в воронежской больнице, попал туда после ДТП
Мститель в центре Воронежа проколол шины припаркованным на тротуаре машинам
"Гаус" вошел в "черный список" воронежской прокуратуры из-за зарплат
В Воронеже нашелся сбежавший из больницы подросток
В центре Воронежа после ДТП иномарка сбила пешехода
В Воронеже начался второй этап перекрытия у перекрестка Ленинского проспекта и улицы Брусилова
Путепровод на 9 Января обойдется воронежским властям на 21 миллион дешевле
Водителя, сбившего женщину в Воронежской области, определили по волосам на лобовом стекле
В Воронеже водителя маршрутки, выехавшего на встречку на красный свет, оштрафовали