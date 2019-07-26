Очевидцы: в воронежской больнице во время операции умер подросток

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-26T15:30:15+03:00

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Как сообщили «Комсомолке» пациенты воронежской областной детской больницы №2, расположенной на улице 45-ой Стрелковой дивизии, в пятницу, 26 июля, в стационаре умер 14-летний пациент.

- Это произошло неожиданно прямо на операционном столе, во время проведения плановой операции, - рассказали очевидцы. – Вся больница встревожена этим событием, врачи только и говорят о ЧП. Приехали полицейские, выясняют обстоятельства. В больницу сразу примчался папа мальчика. Он в шоковом состоянии, сидит рядом с корпусом прямо на тротуаре. Ужасное зрелище...

В пресс-службе полиции и СУ СК, однако, эту информацию официально подтвердить нам не смогли. «Комсомолка» также направила запрос в департамент здравоохранения Воронежской области и ждет комментарии медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU