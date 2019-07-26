2019-07-26T14:49:59+03:00
Общество

В Воронеже нашелся сбежавший из больницы подросток

С ним все в порядке
Олег ИВАНОВ
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После того, как волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили горожан помочь найти 16-летнего Кирилла С., подросток сам обнаружил свою же ориентировку и связался с родными. Парень еще 23 июля самовольно ушел из медучреждения и не вернулся. С тех пор он не связывался ни с родными, ни с близкими.

Волонтеры предупреждали, что Кирилл нуждается в медицинской помощи. Однако сейчас с ним все хорошо - он жив и здоров. Почему юноша решил уйти из больницы и куда он при это направился, не раскрывается. Однако уже 26 июля подростка отвезли к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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