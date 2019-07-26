2019-07-26T14:45:03+03:00
Происшествия

В центре Воронежа после ДТП иномарка сбила пешехода

В итоге двух человек увезли в больницу
Олег ИВАНОВ
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26 июля примерно в 11.20 у дома № 23А по улице Кольцовской столкнулись два автомобиля - «Форд Эксплорер» и «Форд Фьюжен». За рулем первого автомобиля был 26-летний воронежец, второй иномаркой управляла 29-летняя местная жительница. Они ехали в попутном направлении.

От удара автомобиль «Фьюжен» отбросило на тротуар, где в это время стояла женщина.

- В результате ДТП водитель автомашины «Форд Фьюжен» и пешеход получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Личность пострадавшего пешехода устанавливается, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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