2019-07-26T14:02:20+03:00
Общество

В Воронеже начался второй этап перекрытия у перекрестка Ленинского проспекта и улицы Брусилова

Там продолжаются работы на теплотрассе
Олег ИВАНОВ
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Схема перекрытияСхема перекрытияФото: с сайта мэрии Воронежа
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Мы уже сообщали, что в течение двух недель будет ограничено движение у перекрестка Ленинского проспекта и улицы Брусилова. Как объясняли в пресс-службе мэрии, в это время будут проходить работы по ремонту магистрального участка теплотрассы №3 (ПП «Тепловые сети»).

Первый этап ограничений, который длился с 18 июля, прошел. Теперь же с 26 июля до 6:00 2 августа будет закрыто движение по другим четырем полосам улицы Брусилова - у пересечения с Ленинским проспектом с противоположной от дома №3 на улице Брусилова стороны.

Напомним, что 26 июля «ГАЗель» как раз свалилась в разрытую для ремонта теплотрассы яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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