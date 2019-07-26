Водителя, сбившего женщину в Воронежской области, определили по волосам на лобовом стекле

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-26T13:35:28+03:00

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Вечером 24 июля росгвардейцы на одной из улиц поселка Грибановский Борисоглебского района заметили мужчину с алкоголем. Тот выпивал, не стесняясь сотрудников вневедомственной охраны. У мужчины потребовали документы.

Тот не спеша отправился к автомобилю, тут-то стражи порядка заметили, что капот поврежден, фары и лобовое стекло разбиты. Кроме того, сотрудники заметили волосы, оставшиеся в осколках стекла.

- Обратившись в медучреждения, сотрудники вневедомственной охраны установили, что в Борисоглебскую районную больницу некоторое время назад привезли пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Воронежской области.

Оказалось, 37-летний местный житель сбил 60-летнюю женщину и сбежал с места преступления. В итоге виновник ДТП передан полиции. Ранее он уже был судим за покушение на убийство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU