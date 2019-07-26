2019-07-26T13:25:18+03:00
Общество

В Воронеже водителя маршрутки, выехавшего на встречку на красный свет, оштрафовали

При этом мужчина поехал прямо на пешеходов
Олег ИВАНОВ
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21 июля примерно в 14.15 около дома №34 по улице Богдана Хмельницкого водитель маршрутного автобуса №122 выехал на полосу встречного движения и, не пропуская пешеходов на зебре, устремился в даль. Быть может, этот опасный маневр сошел бы с рук 36-летнему водителю, если бы не видео в интернете. После этого маршрутчиком заинтересовались в Госавтоинспекции.

- Данный водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», части 1 статьи 12.18 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и части 4 статьи 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской облатси.

Правда, за три столь хамских нарушения водителя маршрутного автобуса оштрафовали всего на 7500 рублей.

- Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, Вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02, - напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

Маршрутный автобус мчит на красный свет в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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