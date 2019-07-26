Под Воронежем во время ремонта газопровода нашли больше тысячи снарядов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-26T14:25:48+03:00

Работы на газопроводе остановили. За дело взялись взрывотехники. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Это самая крупная находка боеприпасов в регионе за последние пять лет

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В годы Великой Отечественной войны по воронежской земле проходила линия фронта. Населенные пункты области переходили от одной армии к другой. Потому неудивительно, что в некоторых районах сегодня регулярно находят боеприпасы. Попадаются то невзорвавшаяся авиабомба, то ящик гранат, то несколько минометных мин.

24 июля в аварийно-спасательную службу поступил вызов из Острогожского района. Взрывотехников вызвали рабочие, которые извлекали трубы магистрального газопровода "Краснодарский край - Серпухов". Когда приехавшие на место спасатели начали доставать боеприпасы из земли, то поняли, что нашли целый склад.

- В результате разминирования подняли 1031 взрывоопасный предмет. В основном - 47-мм артиллерийские снаряды, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области. - По предварительным оценкам, эти боеприпасы использовались венгерской армией. Работы на месте обнаружения склада продолжаются.

Большинство боеприпасов - 47-мм артиллерийские снарядыФото: ГУ МЧС по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU