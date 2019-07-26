2019-07-26T13:12:10+03:00
Общество

В Воронежской области возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия «Дома с магазинами»

Здание фактически потеряло многие значимые элементы
Олег ИВАНОВ
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Так выглядит историческое здание сегодняТак выглядит историческое здание сегодняФото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Дом №13 на проспекте Революции в Павловске является объектом культурного наследия регионального значения. Под государственную охрану он был взят еще в 1994 году. Однако не так давно «Дом с магазинами» оказался под угрозой. В итоге руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области обратился в прокуратуру с заявлением об уничтожении здания.

- Права на объект были переданы частному лицу – жителю Павловска Владимиру Вислогузову. В декабре 2018 года он получил задание на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия - его реконструкцию, - сообщают в региональной прокуратуре.

Проще говоря, мужчину обязали провести ремонт. Более того, компания «СТЕПС» разработала эскизный проект на проведение работ по сохранению здания. Стоит ли говорить, что реконструкция - дело не дешевое? И, видимо, собственник не спешил его проводить.

Так что когда прокуратура приехала с проверкой, разрушение здания было видно невооруженным взглядом: разрушена двускатная чердачная крыша, отсутствуют дверные и оконные заполнения второго этажа, заложены оконные проемы на первом этаже, разрушены наружные и внутренние стены, балочные перекрытия и коробовый свод подвала.

- Фактически здание разрушено, уничтожены имеющие историческую ценность основные части сооружения, за исключением части стен, - констатировали в ведомстве. - Правообладателем допущено приведение к фактическому разрушению объекта культурного наследия.

Материалы проверки направили в следственные органы. 25 июля 2019 года возбуждено уголовное дело за повреждение памятника истории и культуры (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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