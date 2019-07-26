Воронежец выиграл Спартакиаду учащихся России по бадминтону

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-26T12:59:00+03:00

Владислав Добычкин стал лучшим в одиночном разряде, а вот в парном до наград не дотянулся. Фото: cspsk-vrn.ru

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Воронежец Владислав Добычкин стал победителем финальных соревнований по бадминтону IX летней Спартакиады учащихся России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Владислав в решающем поединке оказался сильнее Егора Борисова из Московской области, третьим стал Илья Ким из Самары. В парном разряде Добычкин и Михаил Карташов поделили с соперниками 5-8 места.

- В одиночном разряде один из фаворитов соревнований Илья Ким выпал из борьбы, не прошел в финал. Егор Борисов, однако, тоже был достаточно сильным соперником, так что наш спортсмен стал лучшим вполне заслуженно, - рассказала старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по бадминтону Ирина Шамаева. - Сейчас идет борьба за право представить страну на первенстве Европы в сентябре, поэтому все выкладываются на полную мощь. Рассчитывали также на выход в финал в парном разряде, но ребятам не удалось победить в четвертьфинале. Этот сезон оказался сложным для Владислава. До Спартакиады для поднятия международного рейтинга он участвовал в трех турнирах подряд. Считаю, дало о себе знать переутомление,

ИСТОЧНИК KP.RU