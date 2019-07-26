Водитель фуры в центре Воронежа растерял металлические листы

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-26T12:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июля на улице Кольцовской, неподалеку от пересечения с улицей Куцыгина, произошел листопад. Водитель фуры по дороге растерял металлические листы, которые разлетелись на несколько метров вокруг. По сообщения очевидцев, к счастью этот летучий груз не повредил другие автомобили, проезжавшие мимо этим утром.

А вот водителю грузовика пришлось собирать листы со всей дороге - что ж теперь он, вероятно, будет аккуратнее следить за тем, как закреплен доверенный ему груз. Часть металлическим листов точно пришла в негодность - так как ударились об асфальт да к тому же по ним проехали десятки других машин.

К слову на улице образовался небольшой затор, но многие хозяевами машин, видимо, так спешили, что, не задумываясь, проезжали по тонким металлическим листам. К данному моменту весь товар удалось собрать с дороги.

Грузовик в Воронеже растерял железные листы.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU