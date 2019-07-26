2019-07-26T12:37:28+03:00
Общество

В Воронеже на выходных прекратятся дожди

А с начала новой недели снова польются
Юрий КОЗЛОВ
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На выходных воронежцев наконец-то порадует солнце.На выходных воронежцев наконец-то порадует солнце.Фото: Елизавета Захарова
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Воронежские синоптики дали в целом благоприятный прогноз на выходные.

- В субботу и воскресенье, по предварительным данным, дожди прекратятся, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Однако циклон снова даст о себе знать в начале следующей недели. Снова будут дожди и грозы. Впрочем, продлится это недолго. К нам идет антициклон, который принесет с собой прохладный воздух с севера. Страшилкам, что может выпасть снег, верить не надо. Температура днем не будет опускаться ниже 20 градусов.

В субботу, 27 июля, ночью обещают +16 градусов и небольшой дождь при облачной погоде. Днем из-за туч будет выглядывать солнце и потеплеет до +28 градусов.

В воскресенье, 28 июля, ночью будет облачно, но на этот раз без дождя, при +17 градусах. Днем солнце периодически будут закрывать тучи, будет жарко - +29.

В понедельник, 29 июля, ночью подует северный ветер, который принесет с собой облака, дождь и +18 градусов. Днем выглянет солнце. Однако на него будут набегать тучи, не исключен дождь. Будет тепло - +26 градусов.

Во вторник, 30 июля, ночью погода будет такая же, что и сутками ранее, за одним исключением – похолодает до +16 градусов. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь, возможна гроза. Температура будет держаться в районе +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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