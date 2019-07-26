2019-07-26T12:23:10+03:00
Общество

Воронежские фонтаны будут работать до ночи в Дни ВМФ и ВДВ

При этом в Кольцовском сквере фонтан к вечеру станет светомузыкальным
Олег ИВАНОВ
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28 июля, в День ВМФ, и 2 августа, соответственно в День ВДВ, фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы будут работать до 22.30. Как рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж», в Кольцовском сквере в эти дни с 21.30 будет использовано свето-музыкальное оборудование.

- Мы верим, что участники праздника проявят себя достойными звания военных людей и не допустят никаких происшествий, потому что любят свой город. Хочу еще раз предупредить и напомнить, что поверхность воды в фонтане открыта, в нее попадает мелкий мусор и отходы уличной городской среды. К тому же, вода в фонтанах проходит особую обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. А находясь в чаше, можно получить травмы различной степени тяжести, - отметил директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Обычно фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы работают ежедневно, кроме понедельника. Со вторника по четверг с 10.00 до 22.00. С пятницы по воскресенье - до 22.30. Причем в 21.00 фонтан в Кольцовском сквере, превращается в светомузыкальный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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