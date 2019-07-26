Ущерб от преступлений в Воронежской области за 2019 года оценили в 2,25 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-26T12:11:35+03:00

В прошлом году за аналогичный период было только 1,2 млрд

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В первом полугодии 2019 года в Воронежской области обстановка, если можно так выразиться, стала более криминогенной на 7,6%. Проще говоря, количество преступлений выросло с 14 333 до 15 417. Об этом 26 июля сообщили в региональной прокуратуре.

- На 10,5% сократилось число убийств с 57 до 51 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-12,3%, со 113 до 99), - сообщили в ведомстве.

А вот размер причиненного преступлениями ущерба увеличился с 1,2 млрд рублей до 2,2 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU