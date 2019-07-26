2019-07-26T12:47:19+03:00
Происшествия

В Воронеже «ГАЗель» свалилась в разрытую для ремонта теплотрассы яму

Тяжелый автомобиль при этом перевернулся на крышу
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Все случилось 26 июля примерно в 8.00Все случилось 26 июля примерно в 8.00Фото: Госавтоинспекция
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В Воронеже на Ленинском проспекте у дома №92 «ГАЗель» провалилась в яму, разрытую для ремонта теплотрассы. Напомним, неподалеку от перекрестка Ленинского проспекта и улицы Брусилова проходят работы по ремонту магистрального участка. Движение там ограничено.

Однако 26 июля примерно в 8.00 водитель «ГАЗели» почему-то не заметил ограждение, сбил его и начал съезжать вниз, шансов устоять у громоздкого автомобиля уже не было, и он завалился на крышу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Как уточнили в городской Госавтоинспекции, ни водитель, ни кто-либо другой в ДТП не пострадал.

К счастью, никто не пострадал Фото: Госавтоинспекция

К счастью, никто не пострадалФото: Госавтоинспекция

ИСТОЧНИК KP.RU

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