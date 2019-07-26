2019-07-26T11:01:03+03:00
Происшествия

После ДТП в Воронежской области, в котором погиб человек и еще восемь пострадали, возбудили уголовное дело

Сейчас следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Речь идет о ДТП, которое случилось 25 июля около 4.20, - в Верхнемамонском районе столкнулись две иномарки – «Тойота Камри» и «Фольксваген Кадди». В результате аварии на месте погиб пассажир «Тойоты».

- Телесные повреждения различной степени тяжести получили восемь человек: водитель и 54-летний пассажир «Тойота Камри», жители Республики Дагестан, а также водитель и пять пассажиров «Фольксваген Кадди», женщины 20 и 60 лет, а также мальчики в возрасте 8, 11 и 16 лет, жители Республики Удмуртия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас следователи и сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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