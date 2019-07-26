В Воронежской области перевернулся автомобиль с тремя детьми

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-26T10:41:29+03:00

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26 июля примерно в 7.30 в Кантемировском районе перевернулся автомобиль «Лада Гранта». 34-летняя жительница Курска возвращалась в родной регион. Однако на 251 км трассы «Воронеж-Луганск» женщина, вероятно, не справилась с управление и съехала в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля и 13-летний пассажир получили телесные повреждения. Они доставлены в медучреждение. Другие два пассажиры 11 и 5 лет не пострадали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту данного ДТП, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 127 ДТП, из них в областном центре – 83, на федеральных трассах – 18, в районах области – 26. В 9 ДТП 16 человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU