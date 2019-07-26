На воронежской трассе водитель «Лады», пытаясь уйти от ДТП, влетел в отбойник
Ночью 26 июля в Бобровском районе столкнулись автомобили «Gentra» и «Land Gruiser». Они ехали в одном направлении по трассе М-4 Дон. Однако на 631 км водители не смогли поделить дорогу и столкнулись. Авария оказалась не столь серьезной. Хозяева машин остановились, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват.
Вот только в данном месте дорога сильно изгибается да еще и с уклоном. Это привело к тому, что примерно в 4.50 к месту аварии выехал 29-летний водитель «ВАЗ-21102». Для хозяина отечественной легковушки стала неожиданностью авария перед ним. Он резко затормозил и ушел в металлический отбойник.
Как сообщили «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и 30-летняя пассажирка. Они были госпитализированы в районную больницу. Инспекторам сейчас предстоит установить все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU