В Воронеже 16-летний парень ушел из больницы и пропал

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-26T09:36:34+03:00

Посмотрите, быть может, вы его видели

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили горожан помочь найти 16-летнего Кирилла Струкова. Подросток еще 23 июля ушел из медучреждения и не вернулся. С тех пор он не связывался ни с родными, ни с близкими. По информации поисковиков, Кирилл нуждается в медицинской помощи.

Его рост - 170 см, темно-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения парень был одет в черные джинсы, серую футболку, черные кроссовки и белую панаму.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Кирилла Струкова, позвоните по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU