Житель Воронежской области украл 300-килограмовую часть «скребка» для навоза

СЕГОДНЯ 20:45 2019-07-25T20:45:10+03:00

Его в итоге наказали - но только условно

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В одном из предприятий Аннинского района, в помещении предназначенном для содержания крупного рогатого скота, хранились металлические части цепи транспортера скребкового для навоза. Немногие, наверное, могут представить себе, что это. Еще меньше людей понимают, как это использовать.

Однако 26 июня 2018 года местный житель решил, что найдет этим вещам достойное применение. Он зашел через незапертые ворота и стащил металлические части общим весом 300 кг! Вот только их стоимость всего - 3 600 рублей.

Несмотря на небольшой заработок, мужчина повторил операцию через какое-то время снова. Таким образом ущерб составил 7 200 рублей. Вот только мужчину поймали.

Оказалось, что вор и ранее был судим. В итоге на днях суд решил назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. Однако только условно. Теперь мужчине предстоит пройти через испытательный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU