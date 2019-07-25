В Воронежской области снимают документальный фильм о Доне

СЕГОДНЯ 19:59 2019-07-25T19:59:12+03:00

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В Воронежской области пройдут съемки экспедиции по реке Дон для проекта «Великие реки России». Главная тема проекта в нашем городе - рождение русского военного флота. организаторами выступили некоммерческая организация «Русское Океанографическое Сообщество» и телеканал OCEAN-TV.

«Великие реки России» - это медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России.

В сценарий фильма вошли темы, раскрывающие наследие Донского региона. Съемочная побывает на корабле-музее «Гото Предестинация», в «Музее воды», в «Музее забытых звуков» и других памятных местах. В Костенках экспедиция примет участие в раскопках вместе с группой археологов, в Дивногорье побывает в музее-заповеднике и в Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре. В Масловке снимут сюжет об Историко-этнографическом музее охоты, а в Колыбелке – о Разбейкинских пещерах.

Выход в эфир телепроекта «Великие реки России. Дон» запланирован на начало 2020 года. С проектом можно ознакомиться на канале в YouTube OCEAN-TV.MEDIA, в эфире телеканалов OCEAN-TV и HD Life, в семействе каналов «Первый канал. Всемирная сеть».

ИСТОЧНИК KP.RU