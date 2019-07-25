Около 18 миллионов потратят на тренировочное поле для воронежского «Факела»
17,8 млн рублей из бюджета Воронежской области могут выделить для строительства «площадки для спортивных игр на открытом воздухе». Речь идет о новом поле на тренировочной базе футбольного клуба «Факел» в микрорайоне «Тенистый».
Согласно требованиям заказчика, которым выступает департамент строительной политики Воронежской области, победитель до 31 октября должен все демонтировать и соответственно обустроить новое поле. Оно будет включать подогрев и полив.
Заявки на электронный аукцион принимаются до 5 августа. В тот же день должен стать известен будущий подрядчик.
Сейчас футболисты воронежского «Факела» тренируются на стадионе «Чайка». Были даже разговоры о том, что там же могут проводить и основные игры – однако эти слухи быстро опровергли.
ИСТОЧНИК KP.RU