2019-07-25T18:53:24+03:00
Спорт

Около 18 миллионов потратят на тренировочное поле для воронежского «Факела»

Имя подрядчика может стать известно уже 5 августа
Олег ИВАНОВ
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Осталось дождаться, когда займутся основным стадиономОсталось дождаться, когда займутся основным стадиономФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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17,8 млн рублей из бюджета Воронежской области могут выделить для строительства «площадки для спортивных игр на открытом воздухе». Речь идет о новом поле на тренировочной базе футбольного клуба «Факел» в микрорайоне «Тенистый».

Согласно требованиям заказчика, которым выступает департамент строительной политики Воронежской области, победитель до 31 октября должен все демонтировать и соответственно обустроить новое поле. Оно будет включать подогрев и полив.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 5 августа. В тот же день должен стать известен будущий подрядчик.

Сейчас футболисты воронежского «Факела» тренируются на стадионе «Чайка». Были даже разговоры о том, что там же могут проводить и основные игры – однако эти слухи быстро опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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