2019-07-25T17:39:47+03:00
Происшествия

После лобового столкновения двух иномарок в Воронежской области три человека находятся в тяжелом состоянии

В результате аварии на месте погиб пассажир «Тойоты»
Олег ИВАНОВ
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Машины столкнулись "лоб в лоб"Машины столкнулись "лоб в лоб"Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Павловскую районную больницу после ДТП поступили восемь человек после того, как в Верхнемамонском районе столкнулись две иномарки – «Тойота Камри» и «Фольксваген Кадди». Напомним, ДТП случилось 25 июля около 4.20. В результате аварии на месте погиб пассажир «Тойоты».

- Трое человек находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии; четверо - в состоянии средней тяжести, госпитализированы в травматологическое отделение, одному пациенту помощь оказали амбулаторно, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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