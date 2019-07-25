Под Воронежем бывший полицейский избил пятиклассника, заступаясь за пятилетнего внука

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-25T17:05:13+03:00

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В селе Александровка Новоусманского района бывший сотрудник полиции избил 12-летнего мальчика. С таким заявлением обратилась в полицию мама пострадавшего. Она рассказала, что 22 июля ее сын с товарищами играл на улице поселка. Ребята стреляли друг в друга из игрушечных пистолетов. Отступая назад, пятиклассник столкнулся с ехавшим на самокате пятилетним малышом. От удара оба ребенка повалились на землю. На том инцидент мог бы быть исчерпан, но через какое-то время на улице появился дедушка пятилетнего мальчика. Мужчина без лишних предисловий набросился на «обидчика» внука с кулаками. Оплеухи сыпались по щекам, шее и голове пятиклассника.

Когда мама пострадавшего узнала от сына об избиении, то сразу заявила в полицию. Позже то же самое сделал и отец детсадовца.

- Мужчина просит принять меры в отношении 12-летнего подростка, - пояснили в полиции. – Сейчас по факту организована проверка, в рамках которой проведут судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты будут известны через 10 дней.

Как выяснила «Комсомолка», мама пятиклассника работает воспитателем в местном детском саду. Ее сына жители поселка характеризуют как положительного и отнюдь не агрессивного ребенка. В прошлом году школьник перенес травму позвоночника и долго носил корсет. Мама ребенка опасается, что побои могут навредить его здоровью.

«Комсомолка» выясняет обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU