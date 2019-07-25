2019-07-25T17:19:49+03:00
Авто

Автопарк Воронежа стремительно стареет

Средний возраст продаваемой машины составил почти 12 лет
Станислав ШЕВЧЕНКО
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На первом плане на вторичном рынке - "Лады".На первом плане на вторичном рынке - "Лады".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сбываются прогнозы аналитиков, озвученные в далеком уже 2014-м. Тогдашний рост цен на новые машины начисто погасил желание многих автовладельцев думать о смене транспортного средства. Легковушки застаиваются у одних и тех же собственников, из них выжимают все соки, их "выкатывают" до состояния тех ведер, которыми на дачных участках накрывают помидоры. Автопарк страны слишком медленно пополняется новыми машинами, и средний возраст транспортных средств стремительно увеличивается.

Эти процессы иллюстрируют свежие данные от экспертов "Авто.ру". Средний возраст продаваемой машины в Воронежской области вырос точно так, как возраст хронологический: за год он сдвинулся на 12 месяцев и составил 11,8 лет. Самые старые машины - в Омской области и Красноярском крае (14,1 года), самые молодые - в Татарстане (9 лет).

Средняя стоимость продаваемой машины составила 488 тысяч рублей. Отметим, что это на 2,2% меньше, чем в первом полугодии 2018 года (ну еще бы, машины ведь постарели). Что любопытно, воронежский показатель ниже общероссийского на 15,1%. За автомобилями - добро пожаловать в наш город! Отметим, что ранее эксперты другого портала также назвали Воронеж городом с дешевыми автомобилями.

Среди марок по спросу и предложению лидирует "Лада" (25,1% и 28,3%), догоняет ее "Фольксваген" (5,9% и 5,6%), третье место по предложению получает "Форд" (5,1%), по спросу - "Киа" (5,0%). Среди моделей лидирует "Форд-Фокус", остальной пьедестал - за "Ладами".

ИСТОЧНИК KP.RU

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