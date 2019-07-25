2019-07-25T16:39:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области сожгли наркотики на 50 миллионов рублей

Более 270 кг различных веществ были уничтожены
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Судами различных инстанций было вынесено 185 приговоровСудами различных инстанций было вынесено 185 приговоровФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

На специализированном полигоне в Воронежской области накануне сожгли 135 килограммов марихуаны, 48 кг конопли, 45 кг опия-сырца, 1,5 кг героина, 17 кг так называемых «солей» и 25 кг «спайсов», 165 граммов гашиша, 165 граммов опия и 634 грамма амфетамина. Общая масса - более 270 килограммов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, стоимость этих наркотиков на розничном рынке составляет около 50 миллионов рублей.

Стражи порядка также уничтожили реагенты и приспособления для изготовления наркотиков.

- Судами различных инстанций было вынесено 185 приговоров, которые уже вступили в законную силу, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автопарк Воронежа стремительно стареет
Под Воронежем бывший полицейский избил пятиклассника, заступаясь за пятилетнего внука
В Воронежском заповеднике сняли на видео романтические отношения косуль
Воронежские УК задолжали за коммунальные ресурсы больше 1,2 миллиарда рублей
Воронежец с помощью одной отвертки угнал «Мазду»
Под Воронежем самосвал, высыпая песок, задел провода и выгорел
Салют на День города в Воронеже обойдется казне в 2,7 миллиона рублей
«Сотрудница» газовой службы обокрала три квартиры в Воронеже
В Воронежской области мужчину достали из загоревшейся «Нивы»
Большую Воронежскую экотропу проверяют на безопасность
В Воронеже 1 сентября откроется садик по проекту, победившему на архитектурном конкурсе
Жительница Мурманска лишилась 290 рублей на отдыхе в воронежском санатории
Юные воронежские футболисты проверят свои силы с швейцарским «Серветтом» и французским «Монако»
На трассе в Воронежской области погибла перебегавшая дорогу женщина
Спасатели предупреждают, что на Воронежскую область надвигаются ливни, гроза и град
Житель Воронежской области забил до смерти 48-летнего богучарца