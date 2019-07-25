В Воронежской области сожгли наркотики на 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-25T16:39:05+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Судами различных инстанций было вынесено 185 приговоров Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Более 270 кг различных веществ были уничтожены

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На специализированном полигоне в Воронежской области накануне сожгли 135 килограммов марихуаны, 48 кг конопли, 45 кг опия-сырца, 1,5 кг героина, 17 кг так называемых «солей» и 25 кг «спайсов», 165 граммов гашиша, 165 граммов опия и 634 грамма амфетамина. Общая масса - более 270 килограммов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, стоимость этих наркотиков на розничном рынке составляет около 50 миллионов рублей.

Стражи порядка также уничтожили реагенты и приспособления для изготовления наркотиков.

- Судами различных инстанций было вынесено 185 приговоров, которые уже вступили в законную силу, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU