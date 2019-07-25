Воронежские УК задолжали за коммунальные ресурсы больше 1,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-25T15:48:04+03:00

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По данным прокуратуры Воронежской области, на 1 июля этого года управляющие организации и коммунальные предприятия задолжали ресурсоснабжающим организациям более 1,2 миллиарда рублей. Проверяющие выявили, что зачастую переведенные жильцами средства использовались не по назначению. Например, ООО «УО РЭП Никольское» плату за горячую воду на содержание общедомового имущества не перечисляло МКП «Воронежтеплосеть», а тратило на собственные нужды. В результате образовался долг в 800 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Всего по аналогичным материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Зачастую УК не соблюдали порядок и сроки расчетов с «ресурсниками». За нарушение сроков расчета за поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» прокурор Ленинского района возбудил в отношении ООО УК «Ваш Дом» дело об административном правонарушении. Виновного оштрафовали на 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU