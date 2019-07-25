Воронежец с помощью одной отвертки угнал «Мазду»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-25T15:45:20+03:00

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В период с 14 по 23 июня на улице Димитрова 45-летний житель Левобережного района угнал автомобиль «Мазда-626». Пропажу 36-летний хозяин машины заметил не сразу, но потом сразу же обратился в полицию.

Угонщика удалось найти быстро. Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

В отделе полиции он признался, что, хотел покататься на автомобиле, отверткой открыл замок двери и, соединив провода, завел двигатель. Затем он бросил иномарку, забрав инструменты и насос.

- По факту угона автомобиля и кражи имущества возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU