СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-25T15:12:56+03:00

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24 июля примерно в 15.00 страшное ЧП случилось в Рамонском районе, на 7 километре автодорога А-134. как рассказывают в социальных сетях очевидцы, самосвал, высыпая песок, задел высоковольтные провода и полностью выгорел.

В ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили, что тушить грузовой автомобиль «САМС» выезжали две пожарные машины. Однако официально причина пожара не называется.

Семеро спасателей боролись с огнем: пожар был ликвидирован в 15.24. По оперативной информации пострадавших нет. Да и очевидцы также подтверждают, что водитель успел выбраться. А вот кузов выгорел полностью – вряд ли этот самосвал еще когда-либо будет работать.

- Провод один уже был оторван, поднятый кузов оказался близко к висящим проводам, а там напряжение 10 000 вольт, и земля сырая после дождя вот и получился разряд, - объясняет воронежец Евгений, который в момент ЧП был рядом.

Под Воронежем самосвал, высыпая песок, задел провода и выгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU