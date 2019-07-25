«Сотрудница» газовой службы обокрала три квартиры в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-25T14:54:53+03:00

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В результате тщательно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОСО УМВД России по г. Воронежу задержали подозреваемую в совершении серии квартирных краж. Ей оказалась 46-летняя женщина.

С июня по июль 2019 года в полицию обратилось сразу несколько воронежцев с похожими историями: к ним в квартиры заходила незнакомка под видом работника газовой службы, после ее визитов странным образом исчезали различные вещи.

Приходила «работница» как и положено днем. Она говорила, что проверяет газовые приборы, затем просила попить воды и пока, хозяева отвлекались, присваивала все, что могла - зачастую золотые изделия или деньги. На ее счету как минимум три кражи.

В отделе полиции эта 46-летняя женщина призналась, что таким образом зарабатывала себе на жизнь. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». «Газовщице» грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU