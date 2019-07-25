Большую Воронежскую экотропу проверяют на безопасность
Тропу уже нанесли на карту и промаркировали на местности
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В ближайшее время на Большой Воронежской экологической тропе завершится комплексное экологическое обследование. Об этом доложил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин 24 июля в ходе встречи главы региона Александра Гусева с директором АНО «Экологический центр «Большая Воронежская экологическая тропа» Алексеем Саниевым.
ИСТОЧНИК KP.RU