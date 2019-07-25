В Воронеже 1 сентября откроется садик по проекту, победившему на архитектурном конкурсе
Строящееся дошкольное учреждение посетил глава города Вадим Кстенин
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24 июля мэр побывал на стройплощадке детсада в жилом комплексе «Ботанический сад».
ПОЛОСКАЯ КРЫША И ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ВОДОСТОК
По словам руководителя управления строительной политики Владимира Пешкова, такой проект реализуется в Воронеже впервые: он был представлен фирмой «Жилпроект» на архитектурном форуме «Зодчество VRN-2018» и стал победителем в номинации «Лучшее общественное здание».
ИСТОЧНИК KP.RU