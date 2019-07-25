2019-07-25T14:15:01+03:00
Общество

В Воронеже 1 сентября откроется садик по проекту, победившему на архитектурном конкурсе

Строящееся дошкольное учреждение посетил глава города Вадим Кстенин
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24 июля мэр побывал на стройплощадке детсада в жилом комплексе «Ботанический сад».

ПОЛОСКАЯ КРЫША И ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ВОДОСТОК

По словам руководителя управления строительной политики Владимира Пешкова, такой проект реализуется в Воронеже впервые: он был представлен фирмой «Жилпроект» на архитектурном форуме «Зодчество VRN-2018» и стал победителем в номинации «Лучшее общественное здание».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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