2019-07-25T13:30:50+03:00
Общество

Юные воронежские футболисты проверят свои силы с швейцарским «Серветтом» и французским «Монако»

Турнир состоится только в январе, но уже этой осенью начнется отбор среди наших юных спортсменов
Олег ИВАНОВ
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В Воронеж приедут футбольные команды из Швейцарии и княжества Монако: речь идет о командах «Серветт» и «Монако». Возможно, еще одним участником станет клуб из Германии. Правда, речь идет не о самих профессиональных клубах, а детских академиях, которые прилетят на воронежский фестиваль.

С 3 по 6 января 2020 года в нашем городе в девятнадцатый раз состоится турнир по футболу памяти нашего земляка, игрока юношеской сборной СССР и воронежского «Факела» Андрея Ликонцева. С 2011 года соревнования проводятся в международном формате.

- Воронежским детским командам 2009 г.р., в отличие от иностранных гостей, предстоит преодолеть отборочный этап, запланированный на осенние каникулы. И только шести сильнейшим местным коллективам будет открыта дорога в финал, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Зимой всех участников ждет грандиозный спортивный праздник, организуемый областным спортивным клубом профсоюзов совместно с департаментом физической культуры и спорта области, управлением физической культуры и спорта города Воронеж и многолетними партнерами турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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