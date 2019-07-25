На трассе в Воронежской области погибла перебегавшая дорогу женщина
Ночью водитель не успел среагировать на внезапно появившегося пешехода
Женщина почему-то не дошла до пешеходного переходаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:
24 июля примерно в 23.00 в Бобровском районе 30-летний водитель автомобиля «Дэу Ланос» сбил пешехода. Авария случилась на 619 км автодороги М-4 «Дон». Водитель иномарки не заметил женщину, которая решила перейти проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
На одежде у нее не было световозвращающих элементов, поэтому автомобилист, вероятно, заметил женщину в последний момент.
- В результате ДТП пешеход скончался на месте. Личность женщины устанавливается. На вид ей около 35-40 лет, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU