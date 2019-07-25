2019-07-25T13:05:20+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области погибла перебегавшая дорогу женщина

Ночью водитель не успел среагировать на внезапно появившегося пешехода
Олег ИВАНОВ
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Женщина почему-то не дошла до пешеходного переходаЖенщина почему-то не дошла до пешеходного переходаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 июля примерно в 23.00 в Бобровском районе 30-летний водитель автомобиля «Дэу Ланос» сбил пешехода. Авария случилась на 619 км автодороги М-4 «Дон». Водитель иномарки не заметил женщину, которая решила перейти проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

На одежде у нее не было световозвращающих элементов, поэтому автомобилист, вероятно, заметил женщину в последний момент.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте. Личность женщины устанавливается. На вид ей около 35-40 лет, - уточнили в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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