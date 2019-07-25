Спасатели предупреждают, что на Воронежскую область надвигаются ливни, гроза и град

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-25T12:50:27+03:00

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Спасатели объявили «Штормовое предупреждение». Согласно прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля с 18.00 до 26 июля 18-00 в нашем регионе ожидаются ливни, град, гроза. А ветер может усилиться до 17 м/с.

- Если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток, - напомнили отдыхающим в ГУ МЧС по региону.

Но и те, кто будет находиться в это время дома или в офисе, должны помнить, что молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие электроприборы.

Если же вы будете на улице, когда пойдет град, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин руками, сумкой, одеждой. Не пытайтесь укрыться под деревьями - велик риск не только, что в него попадет молния, но и крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы в автомобиле - прекратите движение, держитесь дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU