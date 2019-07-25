Житель Воронежской области забил до смерти 48-летнего богучарца

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-25T12:16:27+03:00

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Следователи Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого подозревают в жестоком избиении своего 48-летнего знакомого. По версии следствия, 15 июля в доме в Военном городке Богучара собралась компания для совместного распития алкоголя. В процессе застолья между двумя приятелями вспыхнула ссора. 27-летний мужчина набросился с кулаками на своего старшего оппонента. На глазах у свидетелей он избивал потерпевшего ногами и руками. А после этого скрылся. Позже избитый от полученных травм скончался на месте происшествия.

- О произошедшем 16 июля 2019 года в правоохранительные органы сообщил хозяин квартиры, - рассказали в пресс-службе воронежского СУ СК. – Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемому уже предъявили обвинение в совершении преступления, за которое по закону грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU