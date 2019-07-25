На набережной Воронежского водохранилища в третий раз демонтировали нелегальный забор

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-25T11:36:23+03:00

На этот раз он был из сетки

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Сотрудники комбината благоустройства Центрального района в третий раз демонтировали самовольно установленный забор на набережной Масалитинова. На этот раз это была сетка-рабица, закрепленная на металлических столбах. Ограждение тянулось вдоль тротуара и перекрывало пешеходам доступ к береговой линии водохранилища. Ранее здесь дважды сносили бетонную стену.

За забором оказался также незаконно установленный гараж и деревянная беседка. Их владелец убрал добровольно после уведомления от управы Центрального района.

- В случае установления повторных фактов захвата прибрежной полосы водохранилища на данном участке, мы будем демонтировать ограждения без уведомлений, - отметили в управе Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU