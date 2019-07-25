2019-07-25T11:21:59+03:00
Общество

Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета

Сбербанк первым на российском рынке предложил корпоративным клиентам услугу «Возмещение налогов из бюджета» с использованием электронной банковской гарантии, выданной принципалу в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции
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Разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы, позволившего проводить подобные операции в онлайн-режиме.

Две первые электронные гарантии выданы ПАО Сбербанк в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции, одному из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России — ПАО «Орскнефтеоргсинтез», дочернего предприятия АО «ФортеИнвест» (входящего в промышленно-финансовую группу «САФМАР»). Общая сумма гарантий составила 1,8 млрд рублей.

Разработанная электронная платформа направлена на максимальное упрощение взаимодействия клиентов с государственными органами. Процедура доступна пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн». Помимо передачи документов в ФНС, сервис позволяет клиенту получать информацию о статусе их рассмотрения в личном кабинете. Электронные гарантии резко сокращают временные затраты корпоративных клиентов: теперь нет необходимости в очном посещении налоговых органов. Это существенное преимущество, особенно для тех компаний, которые предоставляют отчетность не по месту нахождения организации.

- Мы постоянно работаем над ростом собственных компетенций и создаём инновационные технологии для обеспечения лучшего сервиса для наших клиентов, - рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. - Электронная банковская гарантия – это результат успешной совместной работы команды Банка и ФНС, который позволит существенно упростить процедуру взаимодействия наших клиентов с налоговыми органами по возмещению НДС и акцизов. Это реальный результат цифровизации бизнес-процессов в экономике нашей страны.

- При реализации проекта по предоставлению электронной акцизной банковской гарантии была проведена большая совместная работа сотрудников ПАО Сбербанк, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «ФортеИнвест» и налоговых органов. Это отличный опыт с точки зрения применения технологий в банковской сфере, в сфере предоставления государственных услуг, это дало нам значительные преимущества в сравнении с классическими услугами (предоставление гарантий на бумажных носителях): существенную экономию трудового времени всех заинтересованных лиц, сокращение финансовых затрат, повышение уровня защиты информации и прозрачности такого рода операций, - полагает генеральный директор АО «ФортеИнвест» Саид Гуцериев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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