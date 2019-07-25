2019-07-25T11:02:14+03:00
Происшествия

В Воронеже грузовик насмерть сбил пешехода

Личность погибшего парня не установлена
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские выясняют обстоятельства ДТППолицейские выясняют обстоятельства ДТПФото: из архива «КП»
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В 2.15 в среду, 24 июля, в Воронеже на трассе "Дон" произошла авария со смертельным исходом. 28-летний водитель «ДАФ» с полуприцепом допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги. Молодой человек, личность которого не установлена, погиб на месте аварии. Известно лишь, что на вид ему около 20 лет.

Полицейские начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

За минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 120 ДТП, 78 из них – в Воронеже. В авариях пострадали пять человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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