Воронежцы жалуются омбудсмену на чиновников и отсутствие инфраструктуры для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-25T10:16:45+03:00

А вот жалоб на работодателей стало в два раза меньше

Изменить размер текста: A A

В 2018 году жители Воронежской области стали реже обращаться к Уполномоченному по правам человека. Большинство заявлений, как и прежде, были из Воронежа. На втором месте по количеству жалоб Семилукский, на третьем – Хохольский районы. Чаще всего граждане сообщали омбудсмену о каких-либо действиях или бездействии органов внутренних дел, федеральных органов исполнительной власти, судов, чиновников.

По словам Татьяны Зражевской, наиболее частным поводом для обращения к ней были жалобы на недостаточную развитость инфраструктуры доступной среды для инвалидов. В этой связи поступило предложение проработать вопрос о включении в Избирательный кодекс Воронежской области положения, закрепляющего возможность привлечения волонтеров к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью, а также изучить вопрос о разработке проекта закона Воронежской области, устанавливающий выплаты денежных компенсаций родителям детей-инвалидов, выбравшим семейную форму обучения.

Вместе с тем, в прошлом году в два раза снизилось количество обращений по поводу нарушения трудовых прав. Люди отметили рост реальной зарплаты и трудовой занятости инвалидов. Стало меньше безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU