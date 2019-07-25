В Коминтерновском районе Воронежа 19 летних кафе работали незаконно

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-25T09:46:26+03:00

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В теплое время года на улицах Воронежа изобилие летних кафе с открытыми площадками. Но многие из этих точек общепита работают незаконно. Это лишний раз подтвердил недавний рейд, который прошел в Коминтерновском районе. В ходе проверки сотрудники управы обнаружили 19 кафе, работающих без разрешения, то есть не получивших Паспорт на размещение временной организации быстрого обслуживания.

- К незаконно установленным сезонным кафе в районе относятся с пристальным вниманием, - отметили в управе. - Ведь одно нарушение влечет за собой ряд других. Эта деятельность сопряжена с нарушением законодательства: ненадлежащим хранением пищевых продуктов, незаконной продажей спиртного и многим другим.

В отношении всех нарушителей составили протоколы. Владельцам точек общепита грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU