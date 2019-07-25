2019-07-25T09:46:26+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа 19 летних кафе работали незаконно

Владельцам общепита грозит штраф
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В теплое время года на улицах Воронежа изобилие летних кафе с открытыми площадками. Но многие из этих точек общепита работают незаконно. Это лишний раз подтвердил недавний рейд, который прошел в Коминтерновском районе. В ходе проверки сотрудники управы обнаружили 19 кафе, работающих без разрешения, то есть не получивших Паспорт на размещение временной организации быстрого обслуживания.

- К незаконно установленным сезонным кафе в районе относятся с пристальным вниманием, - отметили в управе. - Ведь одно нарушение влечет за собой ряд других. Эта деятельность сопряжена с нарушением законодательства: ненадлежащим хранением пищевых продуктов, незаконной продажей спиртного и многим другим.

В отношении всех нарушителей составили протоколы. Владельцам точек общепита грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают, что на Воронежскую область надвигаются ливни, гроза и град
Житель Воронежской области забил до смерти 48-летнего богучарца
Ночью в Воронеже изменится схема движения на Северном мосту
На набережной Воронежского водохранилища в третий раз демонтировали нелегальный забор
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
В Воронеже грузовик насмерть сбил пешехода
Воронежцы жалуются омбудсмену на чиновников и отсутствие инфраструктуры для инвалидов
Восемь человек пострадали и один погиб в ночном ДТП в Воронежской области
В Воронеже к началу учебного года проверяют пешеходные переходы
В Воронеже прокуроры назвали самый криминальный район 2019 года
Воронежцы увидят премьеру нового "Форсажа" за день до официального старта проката
Воронежский «Факел» забил первый мяч в сезоне, но проиграл калининградской «Балтике»
Для Большой Воронежской экотропы сделают сайт на русском и английском
Нуждающиеся воронежцы могут получить бесплатно одежду
В Воронеже на «ЛОС» собираются победить сильную вонь осенним вывозом илового осадка
В Воронежской области налоговики насчитали 11 миллиардеров
Экс-главу департамента культуры Воронежской области подозревают в махинациях с гонорарами московских звезд
Под Воронежем ради велодорожки вырубят 450 деревьев и кустарников
В Воронеже в школе в Боровом никто не хочет делать вентиляцию и сигнализацию
240 фальшивых купюр "поймали" в Воронежской области за полгода
В Воронеже нейрохирурги извлекли из мозга ребенка кисту