Восемь человек пострадали и один погиб в ночном ДТП в Воронежской области

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-25T09:11:46+03:00

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В четверг, 25 июля, около 4.20 в Верхнемамонском районе на трассе «Дон» столкнулись две иномарки – «Тайота Камри» и «Фольксваген Кадди». По предварительным данным полиции, водитель первого автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии на месте погиб пассажир «Тайоты». Ее водитель и второй пассажир, а также шесть человек из «Фольксвагена» получили различные ранения и попали в больницу.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU