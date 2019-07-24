В Воронеже прокуроры назвали самый криминальный район 2019 года

24 Июль 23:48 2019-07-24T23:48:47+03:00

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На сайте прокуратуры Воронежской области опубликовали инфографику количества преступлений с их разбивкой по районам за первые шесть месяцев 2019 года.

Лидирует в этой печальной номинации по-прежнему Коминтерновский район – 2478 преступлений (на 10,7 процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го). Второе место – у Левобережного. Там зафиксировали 1515 преступлений. Третье – у Советского (1208). Ненамного отстали Ленинский (1182) и Центральный (1145). 950 преступлений зафиксировали в Железнодорожном. Надо отметить, что немалую роль в статистике играет и величина района. В том же Железнодорожном число преступлений по сравнению с 2018 годом выросло аж на 30,5 процентов.

Всего за шесть месяцев 2019 года в Воронеже зафиксировали 8478 преступлений. За тот же период 2018-го в столице Черноземья их было 7376 (рост – 14,9%).

В области самыми криминальными по статистике являются Новоусманский (543 преступления), Лискинский (513) и Семилукский (480) районы. Самые тихие Каменский и Репьевский (по 65). Но опять же не забываем о размерах районов.

Всего в Воронежской области за первое полугодие 2019 года зарегистрировали 15417 преступлений. Почти половина из них (46% случаев) – кражи. 59,7% преступлений совершили бывшие зэки. Почти треть людей, нарушивших закон, были пьяны.

В Воронеже, Борисоглебском, Бутурлиновском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Острогожском, Подгоренском, Эртильском районах выросло число преступлений, совершенных подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU