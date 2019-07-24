2019-07-24T22:02:35+03:00
Звезды

Воронежцы увидят премьеру нового "Форсажа" за день до официального старта проката

Внимание, конкурс: выиграй билеты в кино
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 июля в воронежском кинотеатре «Синема парк» пройдет эксклюзивная премьера фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в IMAX. Картина стартует в прокате 1 августа.

Американский элитный спецагент Люк Хоббс любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Британский пижон, бывший сотрудник разведки Декард Шоу предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Показ начнется 31 июля в 19.30. Он закрытый, купить билеты на него нельзя, можно только выиграть в «Комсомолке» - подробности на нашей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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