Воронежский «Факел» забил первый мяч в сезоне, но проиграл калининградской «Балтике»

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-24T21:12:29+03:00

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Первый тайм домашнего матча с калининградской «Балтикой» получился провальным. Все решили две грубейшие ошибки обороны. Сначала на 19 минуте Маркину позволили проткнуть мяч в ворота, хотя он был позади наших защитников. А на 32-й после подачи с правого фланга бывший игрок «Факела» Альшин, оставленный в гордом одиночестве, спокойно пробил головой – 0:2. А ведь в промежутке был еще и удар Макарчука в штангу. Одним словом, первую половину игру «Балтика» выиграла, что называется, за явным преимуществом.

На старте второго тайма «Факел» встрепенулся, и Дмитриев после прострела с правого фланга классно переправил мяч в дальний угол ворот Помазана – 1:2. Увы, всплеск активности оказался недолгим. Дальше игра изобиловала грубыми столкновениями. Активного на переднем крае атаки Хлебородова поддерживали недостачно, да и мастерство одного из немногих форвардов нашей команды в завершающей стадии атаки оставляло желать лучшего.

В итоге у «Факела» осталось два очка, команда опустилась на 16 место. А это уже зона вылета. При том, что «Факел» пока все четыре игры провел дома.

Что ж, впереди первый выезд этого сезона. И сразу на Дальний Восток. 28 июля «Факел» сразится со «СКА-Хабаровск», идущим на 18 месте. Игра начнется в 10.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU