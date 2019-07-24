Для Большой Воронежской экотропы сделают сайт на русском и английском

СЕГОДНЯ 20:58 2019-07-24T21:14:03+03:00

А в ближайшее время проведут комплексное экологическое обследование объекта

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Проведут комплексное экологическое обследование Большой Воронежской экотропы В столице Черноземья продолжают работы по внедрению маршрута Большой Воронежской экологической тропы и обеспечения безопасности туристов на протяжении маршрута. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области заключил госконтракты на проведение лесопатологического и комплексного экологического обследования территории объекта.

Уже определили протяженность маршрута, требующую проведения работ по расчистке, и общую площадь необходимого для функционирования экотропы маршрутного коридора. Они составляют 9,6 км и 96 га соответственно. Провели маршрутную съемку, вынесли экотропу на карту, а на местности нанесли соответствующую международным стандартам цветную маркировку. Волонтеры расчистили и восстановили родник.

Куратор проекта Алексей Саниев сообщил, что в планах внесение воронежской экотропы в мировую систему маршрутов и создание соответствующего сайта на русском и английском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU