Для Большой Воронежской экотропы сделают сайт на русском и английском
Проведут комплексное экологическое обследование Большой Воронежской экотропы В столице Черноземья продолжают работы по внедрению маршрута Большой Воронежской экологической тропы и обеспечения безопасности туристов на протяжении маршрута. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области заключил госконтракты на проведение лесопатологического и комплексного экологического обследования территории объекта.
Уже определили протяженность маршрута, требующую проведения работ по расчистке, и общую площадь необходимого для функционирования экотропы маршрутного коридора. Они составляют 9,6 км и 96 га соответственно. Провели маршрутную съемку, вынесли экотропу на карту, а на местности нанесли соответствующую международным стандартам цветную маркировку. Волонтеры расчистили и восстановили родник.
Куратор проекта Алексей Саниев сообщил, что в планах внесение воронежской экотропы в мировую систему маршрутов и создание соответствующего сайта на русском и английском языках.
ИСТОЧНИК KP.RU