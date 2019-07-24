2019-07-24T19:35:23+03:00
Общество

В Воронежской области налоговики насчитали 11 миллиардеров

Большинство из них работают в сфере торговли
Яков СТРОГОВ
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За шесть месяцев 2019 года в Воронежской области налоговики собрали около 60 миллиардов рублей.За шесть месяцев 2019 года в Воронежской области налоговики собрали около 60 миллиардов рублей.Фото: из архива «КП»
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В среду, 24 июля, руководитель регионального управления ФНС Игорь Понкратов на пресс-конференции рассказал о количестве миллиардеров в Воронежской области по состоянию на конец 2018 года. По данным налогового ведомства, их 11, большинство из них индивидуальные предприниматели, работают в сфере оптовой торговли и являются владельцами магазинов. Один из них сильно пополнил свой бюджет за счет продажи акций. Конкретных имен и фамилий Игорь Понкратов не назвал. И оговорился, что учитывались деньги этих весьма обеспеченных людей, находящиеся в обороте.

Впрочем, основными кормильцами региональной казны являются не они, а такие крупные организации как ВАСО, госкорпорация «Росатом», ОАО «Минудобрения», Сбербанк и ЮВЖД.

Были озвучены и цифры налоговых поступлений за шесть месяцев 2019 года. Из Воронежской области в консолидированный бюджет РФ пришли около 60 миллиардов рублей. Наибольшая доля из этих денег приходится на налоги с дохода физических лиц — 29%, на НДС - 26% и налог на прибыль с организаций (22,4%). По сравнению с аналогичным периодом прошедшего года рост притока денег составил 3,4 миллиарда рублей (на 6% больше, чем в первом полугодии 2018-го).

Налоговики также рассказали о новой форме писем с уведомлениями о необходимости заплатить налоги. В этом году прийти они могут раньше, чем обычно. Кроме того, в них будет только один документ, а не два. Раньше присылали уведомление о необходимости заплатить налоги и квитанцию. Теперь квитанции не будет. На уведомлении будет нанесен штрих-код и QR-код, с помощью которых можно оплатить налог. Воронежцы, зарегистрированные в личном кабинете налогоплательщика, бумажных писем не получат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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