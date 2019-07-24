В Воронеже в школе в Боровом никто не хочет делать вентиляцию и сигнализацию

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-24T17:03:34+03:00

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В Воронеже не нашлось желающих поучаствовать в аукционе на дополнительную отделку новой школы в микрорайоне Боровое по адресу: улица Федора Тютчева, 6. Максимальная цена контракта составляла 55 миллионов рублей – деньги планировали предоставить из областного и городского бюджетов. За эту сумму предполагаемый подрядчик должен был провести наружную отделку здания школы, установить сигнализацию, противодымную вентиляцию и благоустроить территорию вокруг учебного заведения. Все работы должны были завершить до 10 августа.

Школу планировали открыть уже 1 сентября этого года. Ее строительство, по предварительным прикидкам, должно было обойтись в 679 миллионов рублей. Им занимается ВМУ-2. Школа будет рассчитана на 1101 ученика. Она призвана разгрузить переполненную соседнюю - 64-ю, рассчитанную всего на 350 человек. Многоэтажки в Боровом тем временем растут как грибы. Из-за провалившегося аукциона стало непонятно, будет ли новая школа открыта в ближайшем учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU