2019-07-24T17:00:11+03:00
Происшествия

240 фальшивых купюр "поймали" в Воронежской области за полгода

Среди них попались доллары
Виктор ПАВЛОВ
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Большинство подделок - купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.Большинство подделок - купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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За первое полугодие 2019 в банках Воронежской области "выловили" более 240 поддельных банкнот. 129 из них - купюры номиналом 1000 рублей, 75 - 5000 рублей. Среди иностранных подделок за это время попались только доллары США. Об этом сообщили в Банке России.

- Старайтесь всегда проверять наличные, которые попадают вам в руки. Если же поддельная банкнота оказалась в кошельке, то ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. В таком случае следует обратиться в любой коммерческий банк - там бесплатно сделают ее экспертизу, замечают в Банке России.

Если ваши подозрения не оправдались, и купюра подлинная, вам ее поменяют на новую. Но если специалисты банка заподозрят неладное, банкноту ждет новая экспертиза. И тут снова два пути. Либо это подделка, и ее отправят в полицию, либо это нормальная купюра, и ее стоимость переведут на ваш счет.

О способах опознания фальшивки можно почитать в нашем большом материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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