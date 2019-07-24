2019-07-24T16:52:54+03:00
Общество

В Воронеже нейрохирурги извлекли из мозга ребенка кисту

Они сделали отверстие в черепе диаметром всего 11 мм
Олег ИВАНОВ
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В областной детской клинической больницы №2 нейрохирурги Николай Глаголев и Сергей Гриценко извлекли из мозга пациента кисту паразитарной этиологии. Ребенок часто жаловался на частые головные боли, двоение в глазах и общую слабость. Первые симптомы у него проявились еще в мае 2018 года. Но тогда, видимо, на них не обратили большого внимания. В июне этого года у больного развилось косоглазие и нарушения речи.

- Проведенное МРТ показало, что в левом полушарии головного мозга пациента находится объемное кистозное образование. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве, - сообщили в пресс0службе регионального департамента здавоохранения.

Во время нейроэндоскопической операции удалось полностью удалить кисту. Специалисты сделали разрез кожи 3 см и отверстие в черепе диаметром всего 11 мм. Пациент уже выписан и идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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